O Bloco Pé na Cova vai comemorar 10 anos dia 22/02, na ARP

O Bloco Alternativo Pé na Cova se reunirá neste carnaval de 2020, em Óbidos, para comemorar 10 anos de muita diversão. A festa acontecerá no sábado, dia 22 de fevereiro, na Associação Recreativa Pauxis - ARP, com inicio prevista para as 12h.

A música ao vivo ficará por conta de Lean Show, Amaury Savino, Marilu e artistas do Bloco Pé na Cova.

Segundo um dos organizadores do Bloco, no final da festa uma bandinha fará um arrastão até o Bairro da Cidade Nova, ao encontro do Bloco Águia Negra.

SERVIÇOS:

Comemoração de 10 anos do Bloco Pé na Cova

LOCAL: ARP - Óbidos - Pará

DATA: Sábado de Carnaval dia 22 de fevereiro

HORA: Início 12h

Musica ao Vivo

