Em  Óbidos, a Feira Empreendedora José Veríssimo funciona aos domingos

Idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social -Semdes a “Feira Empreendedora José Veríssimo”, na pessoa da Secretária, Izalina Alves e equipe, aconteceu pela primeira vês em julho de 2017 e leva muitos obidenses à Praça José Veríssimo, no centro Comercial de Óbidos.

A Semdes, percebendo a necessidade da população em relação à falta de vagas no mercado de trabalho, idealizou a Feira, que tem como objetivo gerar emprego e renda, expor no espaço os talentos obidenses tanto na área gastronômica, quanto através do artesanato, manifestações culturais e como estímulo para fortalecer as relações familiares.

Registramos algumas imagens da Feira neste domingo, dia 16, que nestes três anos vem oferecendo serviços a comunidade obidense, que marcou presença mais uma vez, se deliciando com as iguarias culinárias e artesanatos oferecidos pelos empreendedores da cidade de Óbidos.

Os criadores de tambaqui Leonardo e Pojuncã Henrique marcaram presença na Feira com a exposição de Tambaquis, que são criados na região da Ilha Grande em tanques de redes e escavados, e que são vendidos na cidade com a média de 2,5kg.

A Feira do Empreendedor funciona todos os domingos na Praça José Veríssimo, no centro comercial de Óbidos.

www.obidos.net.br – Fotos Spark

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3203-em-obidos-a-feira-empreendedora-jose-verissimo-funciona-aos-domingos#sigProId928ed164bc View the embedded image gallery online at:

