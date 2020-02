Educadores obidenses promoveram as Escolas no Carnapauxis

Paralelamente a programação do Carnapauxis, várias escolas desenvolvem atividades relacionadas ao tema, numa forma educacional, com objetivo de manter as raízes do Carnapauxis.

Assim, várias escolas obidenses realizaram a Festa do Carnapauxis, nesta sexta-feira, dia 21, como: a escola Madalena Printes, Raimundo Cardo, São Francisco e Veríssimo, atividade alusiva ao carnaval.

Registramos algumas imagens dessas escolas, sendo que em algumas o Bloco Pai da Pinga esteve presente e a criançada se divertiu pra valer com muito carnaval e muita maisena.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

VEJAM AS FOTOS...



