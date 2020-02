I Corrida Sentinela Pauxis foi realizada em Óbidos

Na manhã deste Domingo 23 de Fevereiro, foi realizada a I Corrida Sentinela Pauxis, pelas ruas de nossa cidade, com a saída e chegada na praça de Sant"Ana.

A largada aconteceu as 8:00 e teve como grandes Campeões os seguintes corredores:

Feminino Primeiro Lugar Geral Ruth de Souza Pereira com tempo 30 mim , 2º Elcione de Aquino Santos com tempo de 30 mim 45 segundos 3º lugar Elizabeth Seixas da Costa, com tempo 31 minutos e 19 segundos, no Masculino o Grande vencedor foi Roger Miller do Amaral Silva com tempo de 22 minutos e 56 segundos, o vice campeão foi Felipe de Castro Mourão com tempo de 23 minutos e 37 segundos, terceiro lugar Alex Picanço da Gama com tempo de 24 minutos e 08 segundos, também, aconteceu, premiação pra outras categorias por faixa de idade.

