NOTA DE FALECIMENTO: Manoel Jorge da Costa Favacho

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do obidense Manoel Jorge da Costa Favacho, aos 72 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 28, em Salinas, Pará. Manoel Favacho, esposo da professora Marilda Iara e por muitos anos participou da comissão técnica do Paraense Esporte Clube, time do qual era torcedor. Nossas condolência aos seus familiares!

