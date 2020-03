ÓBIDOS: Vacinação e ferra na Fazenda Conceição

Manter a identificação e a vacinação de um rebanho de gado é uma prática muito comum pelos pecuaristas da Amazônia. Aferra para marcar os animais, ajuda a identificá-los e no caso da vacina contra as várias doenças como: brucelose, aftosa, etc é uma forma de manter a boa sanidade do animal.

Quanto mais cedo a identificação começar, melhor. Além disso, cada animal deve ter seu próprio código. Isso parece simples, mas o manejo é bastante difícil e trabalhoso, sempre procurando manter o animal sem estresse e sofrimento desnecessário.

Assim, os proprietários da Fazenda Conceição, de propriedade do Sr. Francisco Pimentel, na costa fronteira de Óbidos, na Comunidade Santíssima Trindade, realizou a ferra e vacinação de seus animais, onde os vaqueiros das proximidades da fazenda ajudaram no manejo.

Segundo a Lei nº 4.714 é permitida a marcação de gado com ferro, mas é preciso seguir algumas regras, como o tamanho da marca e o local.

