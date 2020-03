Dia Internacional das Mulheres é comemorado na Escola José Veríssimo

FELIZ DIA DAS MULHERES!

Nesta sexta-feira, 6, a Escola Municipal José Veríssimo realizou um evento homenageando as mulheres da comunidade escolar alusivo ao Dia Internacional das Mulheres, que é comemorado neste domingo, dia 8 de abril, com a participação de todos os alunos, professores, pais e a direção da escola.

As homenagens estendemos à todas as mulheres que são incansáveis, guerreiras, companheiras, profissionais, mães, esposas, amigas, corajosas... cujos adjetivos são infinitos para referenciar a...

MULHER

Mais do que ser brisa.

E ondular searas e flores.

Mais do que ser sol.

E inebriar o mundo de mil cores.



Acima do que já houve.

Do de que há e ainda houver.



Está a benção insuperável.

Extasiante e inigualável.

De ser tão somente MULHER!...

(Maria Filomena Ferreira)

Registramos algumas imagens das homenagens na escola José Veríssimo.

Feliz dia das Mulheres!

