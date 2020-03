CPH abre licitação para reforma no Terminal Hidroviário de Alenquer

Empresas interessadas em participar da concorrência podem conferir o edital no site da CPH e no Compras Pará

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) lançou, nesta segunda-feira (9), aviso de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela reforma e adequação no Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do município de Alenquer, no Baixo Amazonas. A obra está orçada em R$ 3.826.610,51, com recursos do superávit do tesouro.

O aviso de licitação está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), site da CPH e no site Compras Pará. As empresas podem conferir o edital no site da CPH e no Compras Pará. O pregão será presencial e na modalidade fechada, ou seja, cada empresa interessada apresenta uma única proposta para reforma. A data de abertura será dia 31 de março, às 9h, na sede da CPH. No aviso de licitação também consta data da visita técnica das empresas no terminal, marcada para o dia 25 de março.

Segundo o presidente da CPH, Abraão Benassuly, o terminal hidroviário estava interditado há 12 anos por problemas estruturais identificados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão federal que regulamenta a construção e reforma desses espaços. O terminal hidroviário de Alenquer fica na orla da cidade, que é banhada pelo rio Surubiú.

"O terminal permaneceu interditado até o final de 2019. Após esforços junto à Antaq, conseguimos liberá-lo no final do ano passado. Foi quando o governador nos pediu para que encomendássemos um projeto de reforma e adequação. Nós encaminhamos este projeto para Antaq, que o aprovou e homologou para início das obras. Quem ganha com isso são os usuários do município e a economia local", explica Benassuly. O projeto executivo de reforma e adequação, com detalhes técnicos da obra, já está pronto na CPH.

FONTE: Agência Pará

