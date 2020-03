Casa de Missão dos Focolares foi inaugurada na Diocese de Óbidos

Na noite deste sábado (15), foi realizada uma Santa Missa para abertura oficial da casa de missão dos Focolares na cidade de Óbidos-Pará. Com a presença do Bispo diocesano, Dom Bernardo, padres, freiras e membros da comunidade local.

A celebração foi realizada na nova casa de missão dos religiosos, com a presença de Dom Bernardo, Bispo da Diocese, de irmãs religiosas da cidade e também das que atuam no Barco Hospital Papa Francisco e também contou com a presença de membros de pastorais e movimentos da cidade. Após a celebração, houve a benção dos cômodos da casa e também um coquetel para os convidados presentes. Um grupo de focolarinos vindo da cidade de Parintins/Am também se dispôs a dar as boas vindas aos irmãos da mesma congregação.

A casa foi batizada com o nome Fonte de Alegria por ser localizada em uma área carente da cidade, mas que possuem ao seu redor, crianças e famílias em constante alegria e movimento. Stakio, que é um dos religiosos da congregação, disse estar muito feliz com a data em que foi realizada a inauguração, pois casou com o aniversário de morte da Fundadora da Congregação, Chiara Lubich.

O Movimento dos Focolares tem a fisionomia de uma grande e variada família, de um “Povo novo nascido do Evangelho”, assim como o definiu a sua fundadora, Chiara Lubich, que o fundou em 1943 em Trento (Itália), durante a segunda guerra mundial, como uma corrente de renovação espiritual e social. Aprovado em 1962 com o nome oficial de Obra de Maria e difundido em mais de 180 países com mais de dois milhões de participantes.

FONTE: SEDCOM/Diocese de Óbidos

