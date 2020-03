Em coletiva, Governo confirma o primeiro caso de Covid-19 no Pará

O Governo do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmam o registro do primeiro caso do novo Coronavírus (Covid-19) no Pará. O paciente P.R.O. tem 37 anos de idade, é do sexo masculino e está em isolamento domiciliar. Seu estado de saúde é estável.

O governador Helder Barbalho em entrevista coletiva a imprensa realizada no Palácio dos Despachos, nesta quarta-feira, dia18, confirmou o caso, informado que trata de uma pessoa que mora em Belém do Pará, que foi passar o carnaval no Rio de Janeiro, quando retornou apresentou os sintomas, que o mesmo foi tratado em um hospital particular de Belém do Pará, já teve alta e o estado de saúde do paciente é estável. Falou também das ações de combate que serão adotadas e/ou reforçadas a partir deste cenário.

Desde o início da semana, por meio de decretos governamentais, Helder Barbalho vem determinando medidas no sentido de proteger a população e evitar a proliferação da doença em todo o Estado.

FONTE: Agência Pará

