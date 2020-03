Audiência Pública discute projetos para Forte Pauxis, Mercado e Área do Quartel

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 18, na Casa da Cultura uma Audiência Pública para Apresentação e discussão de projetos elaborados para utilização do Forte Pauxis, Mercado Municipal e Quartel Gurjão no município de Óbidos.

Segundo a Sra. Luciane Deina, da Secretaria de Planejamento, esses projetos estão sendo elaborados e a população está sendo escutada para terem conhecimento e opine sobre os mesmos. E a partir dessa audiência pública, os projetos vão ser finalizados e posteriormente irão buscar recursos para implementá-los, depois de aprovados pelos órgão competentes.

Três projetos foram apresentados durante a audiência: Do quartel General Gurjão, do Mercado Municipal e o Forte Pauxis. Referente ao Forte Pauxis, Cristhian Nagawo informou que a intenção é retomar a reforma, levando pra lá a Escola de Música, como também, servir de espaço de contemplação do Rio Amazonas, essa é a ideia.

Perguntado se esses projetos tem o aval do Iphan, Cristhian respondeu que não tem aprovação do Iphan por enquanto, entretanto quando ficar pronto o projeto com as ideias da população, os projetos serão encaminhados para os órgãos de patrimônio para aprovação e depois irão procurar fontes de financiamento.

“Nós queremos fazer projetos para que a população se aproxime mais dessas edificações. A gente conseguindo trazer algo que esteja mais próximo da população, como forma de interagir mais com essas edificações, será uma forma de cria um laço maior e a consciência de preservar”, comentou Cristhian.

O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e reuniu demais Secretários Municipais, representantes da Sociedade Civil e Associações, do Conselho de Patrimônio, da Câmara de Vereadores e outros cidadãos obidenses residentes na cidade.

Com informações e fotos de Odirlei Santos.

FOTOS...



