Em vídeo, comandante do CPR-I, Cel. Aldemar Maués, fala da operação de fiscalização à embarcações vindas do Estado do Amazonas, e que nesta quarta-feira (25), uma embarcação com 55 passageiros foi interceptada no bloqueio policial montado para dar cumprimento ao decreto estadual que suspendeu o transporte interestadual de passageiros.

Veja os detalhes o Vídeo

CLIQUI AQUI PARA VER O VÍDEO.

Fonte do Vídeo: Ascon/PMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.