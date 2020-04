COVID-19 SANTARÉM: Boletim 2 de abril de 2020

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), divulga novo boletim sobre a situação de casos confirmados, negativos e em análise a respeito da Covid-19, provocada pelo novo Coronavírus. As informações foram geradas pelo setor de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e pela Divisão de Vigilância em Saúde do município.

Confirmados: 04

Óbito: 01

Negativos: 18

Em análise: 17

A Prefeitura foi o primeiro município do oeste do Pará a adotar uma série de medidas preventivas à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Confira quais são. No entanto, o isolamento social é a melhor prevenção e as medidas só surtirão efeito se a população se conscientizar e colaborar. Se puder fique em casa.

A medida de prevenção à Covid-19 do Ministério da Justiça, em Portaria do dia 17 de março, dá autoridade aos profissionais da Saúde, em caso de descumprimento das orientações, quanto a questão dos isolamentos, a pedir auxílio da força policial para o cumprimento das medidas, sem comunicação prévia à pessoa afetada. A Portaria prevê de 15 dias a dois anos de detenção e multa para quem não cumprir a quarentena.

Em casos de confirmação, será comunicado de imediato e primeiramente pela Secretaria de Saúde do Pará (Sespa).

