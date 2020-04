MRN doa cestas básicas às comunidades e materiais a hospitais da região

Além de uma ampla campanha de prevenção contra à Covid-19, a Mineração Rio do Norte está apoiando as comunidades da região, com a distribuição de cestas básicas, incluindo material de higiene e limpeza, e dessa forma contribuir para evitar a saída de comunitários para localidades vizinhas, como Oriximiná e Santarém.

Serão distribuídas, esta semana, 1200 cestas, contendo 54 itens, para 16 comunidades: Cachoeira Porteira, Abuí, Paraná do Abuí e Santo Antônio, Tapagem, Sagrado Coração, Mãe Cué, Juquirizinho, Curuçá, Jamari, Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança, Último Quilombo, Moura e Boa Vista. A empresa está mobilizando a logística com cinco embarcações para que a entrega seja feita às associações e líderes comunitários, que serão os responsáveis pela entrega aos moradores.

A MRN também fez a aquisição de 1000 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, sendo que parte deles serão distribuídos aos hospitais municipais de Oriximiná e Terra Santa. A previsão de chegada dos kits é até o final da primeira quinzena de abril. A empresa está tentando efetuar a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como luvas, óculos, máscaras, aventais, e de materiais de limpeza para serem distribuídos para os Hospitais Municipais de Oriximiná, Terra Santa e Faro.

Com essas iniciativas, a empresa visa a proteção das populações mais vulneráveis. “Todas estão num mesmo propósito e acreditamos que também todos verão a principal conquista: quilombolas, ribeirinhos e indígenas sem casos de Covid-19. Mas é importante alertar: para que possamos concretizar esse objetivo devemos ficar em casa”, pontua Jeferson Santos, gerente de Relações Comunitárias da MRN.

FONTE: Ascom/MRN

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.