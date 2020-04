Óbidos não tem nenhum caso confirmado de Covid-19

Em mais um Boletim sobre o Covid-2019 divulgado na noite desta quarta-feira, dia 08, em Óbidos, onde estiveram presentes o Prefeito Chico Alfaia e a Secretária de Saúde Nathália Tavares, foi informado que Óbidos NÃO POSSUI NENHUM caso confirmado de Covid-19, conforme mostra o Boletim.

O Prefeito destacou o Decreto do Governo do Estado que endureceu a medidas de prevenção contra a Covid-19 e citou artigos do decreto que trata do transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário.

A Secretária de Saúde de Óbidos, Nathália Tavares, em vídeo gravado na manhã desta quarta-feira, dia 08, esclareceu que registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, para investigar o caso de notícia falsa de sobre Covid-19 em Óbidos, lembrando que compartilhar notícias falsas é crime.

A secretária também comentou sobre o decreto do Governo do Estado que endurece as medidas sanitárias para evitar aglomerações e o transporte intermunicipal.

