Em Óbidos, Missas foram transmitidas via Web, mantendo a tradição da Semana Santa

Durante a Semana Santa 2020 as Paróquias de Óbidos cumpriram uma programação especial, mesmo com a ausência de público por conta do confinamento devido a pandemia do Covid-19. As missas, em algumas paróquias foram transmitidas pelas redes sociais e muitas pessoas puderam acompanhar as celebrações.

A tradição foi mantida, com missas transmitidas via web, o Santíssimo Sacramento foi levado pelas ruas de Óbidos abençoando o povo obidense e outras ações foram tomadas pela Diocese de Óbidos para manter a tradição católica.

O Diácono Rodrigo registrou imagens de algumas missas as quais estamos postando a seguir.

