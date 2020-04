Músicos obidenses realizam Lives em Redes Sociais, sábado(18) será Jorge Chaves

O músico Jorge Chaves, Lelé , fará sua Live no sábado (18) que poderá ser acessada no seguinte endereço: https://www.facebook.com/jorgechaves.desousa

Com a Pandemia se alastrando pela maioria dos países, muitos músicos ficaram sem atividades com o cancelamento de eventos e fechamento de locais públicos, por conta do isolamento social. Diante disso, vários músicos estão realizando Lives em redes sociais, como forma de manterem suas atividades musicais.

Músicos obidenses também estraram nessa onda de Lives, sendo que alguns vem realizando Lives constantemente apenas como atração para os amigos que estão confinados, outros com objetivo de arrecadarem recursos para se manter, haja vista que estão parados por conta do isolamento social.

Aristides Dias, Tidão, já realizou várias Lives, sendo que a última aconteceu no dia 11/04 com bastantes acessos. A live pode ser revista no endereço:

https://www.facebook.com/aristides.dias.37

No dia 11 de abril, foi a vez de Eduardo Dias mostrar todo seu talento, em uma Live bastante acessada. A live pode ser revista no endereço:

https://www.facebook.com/eduardohenrique.dias

No dia 12/04 aconteceu a Live Solidária, organizada por Joelson Araujo, Neto Moreno e Zezinho Batera, com objetivo de arrecadarem recursos para os Músicos Obidenses, e nesta quinta-feira, dia 16, compraram cestas básicas e distribuíram para os Músicos de Óbidos. “A ajuda foi tanta que seria impossível citar o nome de cada pessoa, mas nossa gratidão é imensa. É bom saber que podemos contar com os admiradores do nosso trabalho neste momento difícil”, comentário feito na rede social de Joelson. A live pode ser vista no endereço:

https://www.facebook.com/joelson.araujo.37

Nesse sentido, neste sábado, dia 18, as 19 h, será a vez do Músico Jorge Chaves, Lelé, que fará sua Live que poderá ser acessada no seguinte endereço:

https://www.facebook.com/jorgechaves.desousa

