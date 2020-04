Emater presta auxílio aos agricultores sobre crédito rural

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) está prestando auxílio para os agricultores familiares que estejam enfrentando dificuldades financeiras por conta da pandemia e que por isso precisem prorrogar o pagamento de contratos de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) com o Banco da Amazônia (Basa).

Com a Resolução nº 4.801, do Banco Central (Bacen), publicada na semana passada, as operações contempladas pelo Pronaf podem ter o pagamento das parcelas prorrogado por seis meses, mediante adesão pelo site (se adimplentes até março de 2020).

Para evitar aglomerações e riscos à saúde das famílias, os agricultores não devem se deslocar até os escritórios da Emater: todo contato deve ser feito pelo telefone que a Emater dispôs exclusivamente para atendimento neste período excepcional (091) 98883-9430 (aceita ligações normais ou whatsapp, de segunda a sexta, de 8h às 14h).

