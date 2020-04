Em Óbidos, a Escola Maurício Hamoy  entregará cartões de vale alimentação aos alunos

A Escola da Escola Estadual Professor Maurício Hamoy iniciará a entrega do vale-alimentação concedido pelo Governo Estadual, a partir da sexta-feira, dia 24, aos pais ou pais e/ou responsáveis dos alunos regularmente matriculados na Instituição de Ensino e irá até o dia 30 de abril(sexta feira), conforme cronograma divulgado pela Direção da Escola.

Segundo a SEDUC, a distribuição de vale-alimentação para alunos da rede pública de ensino é um benefício destinado para estudantes que não estão recebendo merenda escolar, durante a suspensão das aulas por conta da pandemia de Covid-19 e a entrega dos vales será realizada presencialmente.

Conversamos com o Professor Daniel Bentes, Diretor da Escola Estadual Prof Maurício Hamoy, o qual nos informou o seguinte:

“No que diz respeito a distribuição do cartão de alimentação fornecido pela esfera pública Estadual, será dado a todos os responsáveis dos alunos menores de idade, e, aos demais alunos maiores de idade, com a apresentação de um documento oficial com foto.

A Escola Estadual Prof Maurício Hamoy optou fazer a entrega por turma, conforme o cronograma abaixo, justamente para evitar aglomerações, e, assim respeitando o protocolo do Ministério da Saúde na não disseminação do covid 19.

Ainda é necessário informar que, acatando um pedido do grêmio estudantil da escola, estaremos fornecendo a todos o passo a passo para o desbloqueio do cartão, facilitando assim muitos pais e/ou responsáveis que nunca usufruíram de um cartão como esse.

O valor por cartão é de 80 reais, e, estamos esperando mais informações da 7 URE, se este valor será estendido por mais dois meses”.

De acordo com a Seduc, os vales serão pequenos cartões magnéticos, que poderão ser trocados por gêneros alimentícios. Apenas os estabelecimentos comerciais credenciados pelo Governo do Estado poderão aceitar o cartão.

VEJA O CRONOGRAMA DE ENTREGA

Algumas fotos da Escola Maurício Hamoy cedidas pelo Prof. Daniel Bentes



