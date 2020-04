ÓBIDOS: Boletim Informativo Covid-19 de 29/04, com nove casos em análise

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quarta-feira, dia 29, mais um Boletim da Covid-19 em Óbidos, que você pode conferir nesta matéria. O prefeito, a Secretária da Saúde e professores do IFPA de Óbidos participaram da coletiva e divulgaram o Boletim e as ações que estão sendo tomadas por conta da Pandemia do Corona Vírus.

Segundo a secretária Nathália Tavares houve alteração no Boletim desta quarta (29), e informou que atualmente existe 9 casos em análise e também que baixou os casos de monitoramento, haja vista que muitos cumpriram o prazo necessário da quarentena.

Durante a coletiva o Prefeito, Chico Alfaia informou sobre a prorrogação dos decretos de isolamento social e a pareceria entre a Prefeitura e o IFPA – Campus Óbidos, com a confecção de máscaras de proteção facial (Face Shield) e aplicativo para monitorar as pessoas que estão em quarentena. Os professores do Ifpa, João Lúcio e Luiz Fernando, falaram sobre como vai ser utilizado o aplicativo pela Secretaria de Saúde e o monitoramento das pessoas que estão em quarentena e também o processo de fabricação das mascaram que serão doadas aos servidores de saúde.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

Fonte: Secretaria de Saúde de Óbidos

