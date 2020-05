Paulo Onofre.

Quando meus filhos reclamam de trabalho conto para eles, filhos e netos, que em Óbidos por volta de 1972, trabalhei no plantio de Juta na Vila Poranga na Costa de Baixo, sítio de propriedade de meu avô Américo Lopes.

Vejam, eu vinha de Belém, onde morava com meus pais, acostumado com as facilidades da cidade grande.

Este foi o castigo, que me foi imposto por meu pai, por ter sido reprovado na escola em que estudava em Belém. Foi vivenciar as dificuldades de pessoas simples, que não tiveram a oportunidade de estudar. Meus Deus, era um trabalho cansativo.

Vou citar as varias etapas, que envolvem está atividade, que são as mais difíceis, que eram:

1- Plantio de juta e Limpeza do Roçado.

2-Cortar a juta.

3-Fazer um feixe da fibra inatura,

4- Colocar o feixe com fibras de molho no igarapé.

5-Lavar a fibra, nesta atividade passávamos o dia dentro d'agua.

6- Colocar no varal a fibra para secar.

7- Fazer fardos de 50 kg de fibra seca. E aguardar os barcos que compravam juta.

Foi trabalhando nesta atividade, que necessitava de um grande esforço físico, que cheguei a conclusão, que a melhor forma de não continuar neste trabalho, era estudar.

Trabalhar na atividade juteira, foi um grande aprendizado, pois, a convivência com pessoas simples como: Dona Borges, Velha Prego, Dona Baruca, Helena, Antônio Bambu, Gito Pesadelo, Torozinho, Porca Velha, Zinha e outros que por um lapso de memoria não citei seus nomes. Estas pessoas mencionadas trabalhavam com meu tio Mundinho.

Está benéfica convivência do trabalho em PUXIRUM, me transformou em uma pessoa, que respeita todos aqueles, que trabalham em atividades que necessitam de grande esforço físico.

Todo este trabalho do plantio de juta estava sob o comando de meu tio Mundinho, que tinha algo em torno de 50 pessoas que trabalhavam com ele, Com meu tio, aprendi lições de vida que levo até hoje.

Vocês não imaginam o aprendizado que tive em conviver com estas pessoas. Alguns hão de perguntar, o que você aprendeu com estas pessoas de pouca cultura. Respondo todos eles foram formados pela Universidade da Vida.

Dia 01 de maio, quando de comemora o dia do TRABALHADOR, esta matéria foi a forma que encontrei para homenagear meus contemporâneos JUTEIROS.

Que com seu trabalho da produção de juta fizeram Óbidos ser umas das cidades mais importantes do Oeste do Pará, em idos anos 50, 60 e até meados dos anos 70.

