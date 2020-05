O Instituto Histórico e Geográfico do Pará completa 120 anos

Neste domingo, dia 03 de abril, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará- IHGP, comemora 120 anos de fundação e para comemorar a data, esta semana estarão sendo promovidas Lives diárias no Instagram, sempre às 18h direto do IHGP, que iniciará neste domingo, dia 03 de maio e irá até o dia 08 de maio (sexta-feira), com o tema central: “Belém entre cultura e Epidemias”.

Temos no quadro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará dois ilustres obidenses: o advogado Célio Simões de Sousa que ocupa a cadeira nº 18 e o Professor Luis Otávio do Canto Lopes, que ocupa a cadeira de nº 64.

O IHGP

O IHGP, ao longo de sua história, desde 1900, conheceu três fases importantes, vivenciando atualmente a sua quarta fase. Fundado pela primeira vez em 3 de maio de 1900, sob a denominação de Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Pará, conheceu a sua primeira fase. Fundado pela segunda vez, em 6 de março de 1917, sem o vocábulo “Etnográfico”, passou a existir desde então, sendo esta sua segunda fase encerrada na década de 1960. Neste período, iniciou sua terceira fase, sendo reorganizada sua estrutura e funcionamento de forma significativa. Nos anos finais da década de 1990, se iniciou a quarta e atual fase, marcada por mudanças importantes na forma de ingresso no Instituto, pela reforma de seu prédio sede, visando o cumprimento de sua missão: ser uma instituição cultural aberta ao público, produtora e divulgadora do conhecimento.

CLIQUE AQUI PARA VER O HISTÓRICO COMPLETO

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.