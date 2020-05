Confira os casos de Covid-19 em municípios do oeste do Pará

O Laboratório de Aplicações Matemáticas (Lapmat) da Ufopa desenvolveu um painel com números relacionados à Covid-19. A ferramenta reúne dados e gráficos que mostram o avanço do vírus no estado do Pará, incluindo números de casos confirmados e óbitos por município. O painel também informa sobre índices nacionais, estratificados por estado, e mundiais, mostrando casos da pandemia por país.

Estamos publicando o gráfico que mostra os números do Covid-19 nos municípios do Oeste do Pará, atualizado neste domingo, dia 03/05/20, às 21h.

Fontes

Os dados do painel são atualizados diariamente e se baseiam nos números apresentados pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), pelo Ministério da Economia e pelo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

O painel pode ser acessado através da página http://covid.lapmat.com.br

No Pará

A Sespa informa que há 4.055 casos confirmados de covid-19 no Pará, 2.015 casos recuperados (com 14 novos casos de recuperados), 320 óbitos, 616 casos em análise e 2.288 casos descartados. A atualização ocorreu às 19h de 03.05.2020.

FONTE: LAPMAT/UFOPA

