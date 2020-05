Em Óbidos, novo decreto torna obrigatório o uso de mascaras contra o Covid-19

Decreto que determina a obrigatoriedade do uso de máscara foi publicado na segunda-feira (04) e medida começa a valer para pessoas que circulam nas ruas

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira,dia 04, a Secretária de Saúde Nathálhia Tavares divulgou que Óbidos possui mais um caso de corona vírus confirmado, agora Óbidos possui 5 casos confirmados. O Prefeito Chico Alfaia, anunciou o decreto que torna obrigatório o uso de máscaras para todos os cidadãos que circularem pelas ruas da cidade, como forma de prevenção ao Covid-19.

Durante a entrevista foi anunciado que foi publicado do Diário Oficial do Estado a confirmação do decreto reconhecendo o estado de calamidade pública no município de Óbidos, que permite maior flexibilidade para lidar com o combate ao Corona Vírus. Segundo o Prefeito Chico Alfaia, o decreto não permitirá fazer qualquer coisa, como alguns pensam, terão se seguir regras como licitação e prestação de contas.

Outro assunto tratado na coletiva foi a assinatura do decreto 198/2020 de combate a Covid-19, que que prorroga até 31 de maio de 2020, as medidas de prevenção ao Covid-19 constantes no decreto anterior e implementa novas medidas, como:

- Torna-se obrigatório o uso massivo de mascaras de proteção a todas as pessoas que estiverem transitando nos logradouros públicos;

- Clientes não poderão adentrar ou permanecer em estabelecimento comercial de Óbidos sem o devido uso de máscaras;

- Uso obrigatório de APP feita por professores do IFPA – Campus Óbidos para monitorar as pessoas que estejam em quarentena;

Outras informações foram dadas na coletiva.

