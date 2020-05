Paciente suspeito de Covid-19 foi transferido de Oriximiná para Santarém

Hospital Regional de Santarém recebe 2º paciente suspeito de Covid-19 por meio de transporte aeromédico.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), unidade do Governo do Pará, gerenciada pela Pró-Saúde, avança nos atendimentos aos casos de coronavírus (Covid-19). Nesta terça-feira (5), o hospital recebeu o segundo paciente transportado por meio do Serviço Aeromédico do Governo do Pará, para tratamento na unidade.

O paciente, transferido de uma unidade do município de Oriximiná, é um homem de 57 anos, suspeito de estar com coronavírus (Covid-19). Com o quadro clínico considerado grave, o paciente irá ocupar um dos leitos de UTI no HRBA, unidade de referência para o atendimento de casos graves de Covid-19, na região Oeste do Pará.

O HRBA recebeu o primeiro paciente por meio do Serviço Aeromédico no dia 23/04. O paciente, também um homem, e com 47 anos, era de origem do município de Prainha e com resultado confirmado para Covid-19. Após seis dias de tratamento na unidade, em um leito Semi-Intensivo, o paciente recebeu alta no dia 29/04 por melhora no quadro clínico. Até o momento, são 19 pacientes recuperados de coronavírus no HRBA.

“Esta é uma importante iniciativa do Governo do Estado do Pará, que permite atendimento mais ágil à população, pois em saúde, o tempo é fundamental. Quanto menor o tempo de atendimento, mais chances de salvar vidas. O HRBA está preparado para atender a população com resolutividade. Isso pode ser observado na quantidade de pacientes que estamos conseguindo recuperar que já chega a 19”, afirma o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

A chegada do paciente foi acompanhada pelo secretário Regional do Governo do Pará, Henderson Pinto, que reforçou que a estratégia visa agilizar o atendimento aos municípios que estão longe dos centros de referência para tratamento. “Queremos reduzir o tempo de atendimento. Esse paciente é muito grave, vai direto para UTI. É uma decisão muito acertada do governador Helder Barbalho, em descentralizar a base do Serviço de Transporte Aeromédico de Belém, permitindo uma base em Santarém. A ideia é atingir mais municípios”, disse.

O secretário finalizou recomendando à população que contribua com as ações seguindo as orientações de distanciamento social. “Este paciente teve oportunidade de ser atendido, mas outros poderão não ter, se a população não se conscientizar, e seguir as recomendações. Fiquem em casa pela saúde de todos”, concluiu Henderson.

O Serviço Aeromédico é um meio de transporte que promove maior agilidade no atendimento à população, que precisa se deslocar de sua cidade para uma unidade de referência no atendimento da Covid-19. A base do serviço em Santarém, visa o resgate aeromédico da população de 15 municípios, com possibilidade de ampliação da área de cobertura.

Enfrentamento da Covid-19

Para garantir uma assistência organizada, o Regional do Baixo Amazonas, que presta atendimento 100% gratuito a uma população de 1,3 milhão de pessoas, residentes em 28 municípios do Oeste do Pará, elaborou um Protocolo Clínico (atualizado continuamente), por meio do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), que estabelece um fluxograma e diretrizes específicas para atendimento de pacientes com casos suspeitos e/ou confirmados da doença (Covid-19).

O Regional já realizou a instalação de tendas ao ar livre no jardim do hospital, para evitar aglomerações nas recepções do ambulatório de consultas, ambulatório oncológico, acolhimento e na hemodiálise, além da instalação de nove pias externas, para estimular usuários na tarefa de higienizar as mãos corretamente, antes de entrar no hospital, e espalhou dispensadores de álcool em gel por pontos estratégicos da unidade.

Atento a situação da pandemia no Brasil e no mundo, o HRBA avança nos atendimentos e segue enfrentado casos da doença, contabilizando 19 pacientes recuperados e fazendo acompanhamento de casos notificados. A unidade, que está entre os dez melhores hospitais públicos do Brasil, é reconhecida pelos atendimentos de média e alta complexidade, com destaque para tratamento oncológico, onde é referência para toda a Região Norte do país.

Fonte: Agência Pará

