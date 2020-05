Live Solidária será realizada em prol da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos

A luta dos filhos de Óbidos para uma assistência hospitalar de qualidade continua. Em uma ação de solidariedade, os meios de comunicação de Óbidos, músicos e convidados, estão promovendo a “LIVE SOLIDÁRIA”, em prol da Santa casa de Misericórdia de Óbidos – Hospital Dom Floriano.

O objetivo da Live Solidária é arrecadar recursos financeiros ou a doação de produtos de higiene e limpeza, como água sanitária, sabão em pó, copo descartável, papel higiênico e outros.

A LIVE acontecerá neste sábado, dia 9, com inicio previsto para as 18h, com a participarão de Eduardo Dias, Netinho Moreno, DJ Moraes, Rosinaldo Cardoso e Trio Recordações e o "aulão" de ritmos com Patrick.

Quem puder e quiser, também pode fazer doações através de depósito diretamente na conta seguinte.

ASSOC. DE CARIDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS

CNPJ: 10.217.271/0001-57

Banco do Brasil

Agencia 0256-9

Conta: 5636-7

Variação: 001

Além do organizador do evento, o site Amazoon Notícia; estão participando como parceiros o Site www.obidos.net.br (Site Chupaosso), Folha de Óbidos, Fivelando, Rota Óbidos, Blog JS, Ascom/Óbidos, Metendo Bronca, Melhor da Cidade e Prefeitura de Óbidos.

