Estado prorroga período de lockdown em Belém e outros nove municípios

O governador do Pará anunciou, nesta sexta-feira (15), por meio de vídeo divulgado em suas redes sociais, a prorrogação do período de lockdown em Belém e outros nove municípios paraenses. O decreto agora valerá até o dia 24 de maio. A medida visa reduzir principalmente o número de casos do novo coronavírus no Estado, além de diminuir a pressão sobre o sistema de saúde público e privado.

“A gente precisa fazer mais e, aqui deixo a minha gratidão pela compreensão e pela adesão, mas ao mesmo tempo o meu pedido: ainda não é o suficiente. Eu sei que é muito sofrido, mas é necessário e eu tenho certeza que, com este esforço vamos diminuir o número de mortes. Isso representa salvar a vida da nossa população, de alguém da sua família ou de um amigo seu”. Helder Barbalho, governador do Pará.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, o Estado registou um aumento no isolamento social durante os primeiros dias de lockdown. Somente em Belém, pelo menos 53 mil pessoas a mais, do que o número registrado anteriormente, ficaram em casa neste período. Em todo o Estado, foram mais de 186 mil pessoas, que também aderiram a medida.

Apesar destes números, o Estado caiu para 4º lugar no ranking brasileiro de isolamento domiciliar, atingindo um índice de 49,11% na quinta-feira (14). A taxa ainda está muito abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que indica o mínimo de 70% de isolamento para que, de fato, seja possível baixar a quantidade de pessoas infectadas pela doença.

“Gostaria de poder agradecer o esforço que todas as pessoas estão tendo neste momento em que a nossa união tem permitido a luta contra o coronavírus. O esforço de ficar em casa, o esforço de empresas que estão tendo prejuízos nas suas atividades econômicas. Só que isto tudo tem sido necessário para que possamos diminuir isto que já está sendo tão dramático, com tantas vidas perdidas, com tanta gente infectada”, complementou.

Lockdown

O decreto estadual 729/2020, que institui a suspensão total das atividades não essenciais no Pará, será republicado já com a nova data de vigência no Diário Oficial do Estado (DOE). A norma foi publicada pela primeira vez no dia 05 de maio, com vigência inicial até o próximo dia 17.

O decreto é válido para os municípios que registraram número 50% maior que a média estadual de pessoas infectadas. São eles: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Santo Antônio do Tauá, Vigia de Nazaré e Breves.

FONTE: Agência Pará

