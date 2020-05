Hospital faz levantamento epidemiológico no distrito de Porto Trombetas

A ideia é fazer um mapeamento da saúde dos moradores, identificando doenças respiratórias e crônicas. A medida ajuda também na prevenção ao Covid-19

Com o intuito de reforçar as medidas preventivas de combate ao Covid-19, o Hospital de Porto Trombetas (HPTR), localizado no distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, iniciou este mês uma pesquisa epidemiológica que abrangerá os cerca de 6 mil residentes na vila. A ideia é fazer um mapeamento da saúde dos moradores, identificando doenças respiratórias e crônicas. O hospital é mantido pela Mineração Rio do Norte e gerenciado em co-parceria pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

O levantamento epidemiológico tem o suporte técnico do departamento de Tecnologia & Informação (TI) da MRN, que desenvolveu o aplicativo para que os profissionais de saúde do hospital pudessem fazer o questionário por meio de smartphones e tabletes. Ao final da pesquisa, os questionários são enviados à base de dados do aplicativo, para serem tabulados e analisados, posteriormente. “A partir desse perfil, teremos mais segurança de saber como está a saúde das pessoas, em Porto Trombetas. Esses dados também nos ajudarão a ter maior controle da pandemia”, explica Gustavo Estanislau, diretor Clínico e Técnico do HPTR.

Há 11 anos residindo em Porto Trombetas, a pedagoga Regiane Serrão, elogiou a iniciativa. “Em relação ao suporte hospitalar, tivemos dois acompanhamentos muito importantes, o primeiro foi quando uma das minhas filhas teve síndrome gripal e recebemos a visita de uma médica do hospital, evitando que fôssemos ao hospital. E agora recebemos a visita de um profissional da saúde para fazer o levantamento de como está a saúde de toda a nossa família. Consideramos esse trabalho fundamental para prevenção ao coronavírus. Também fazemos nossa parte, temos na entrada de casa um aplicador com álcool, fazendo a higienização das mãos e de toda a casa diariamente, não recebemos visitas e estamos respeitando a quarentena”, afirma.

Testagem sanguínea por meio de plataforma de inteligência

O Hospital de Porto Trombetas também está fazendo a testagem sanguínea, como forma de assegurar o retorno dos empregados da Mineração Rio do Norte para o distrito. Em uma plataforma de análise é possível com um simples hemograma ter o indicativo se a pessoa está com algum problema de saúde. A plataforma foi desenvolvida pela startup Beyond Mining, especializada em tecnologia de mineração e inteligência de dados.

“Estamos adotando todas as barreiras possíveis para prevenção ao Covid-19, como a pesquisa epidemiológica, a testagem sanguínea, o atendimento dos pacientes, o reforço da equipe médica e de enfermagem, o reforço dos equipamentos hospitalares. Destacamos também que a MRN vem agindo de forma muito protetora com a sociedade, adotando todas as medidas de prevenção junto aos seus empregados e comunidades vizinhas. Também e também é importante que todos façam a sua parte, usando máscara, evitando sair de casa e fazer aglomeração, além de ter uma boa higienização pessoal e da casa. Logo isso tudo vai passar e retornaremos a vida ao normal”, acredita Gustavo Estanislau.

