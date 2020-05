A UBS do Igarapé das Fazendas, Município de Juruti, está sem Enfermeira

A moradora do Igarapé da Fazenda, região do Lago Grande, município de Juruti está fazendo uma denúncia sobre a remoção da única enfermeira que existia na Unidade Básica de Saúde - UBS do Igarapé das Fazendas para outra comunidade, sendo que agora a UBS está sem enfermeira.

Segundo Ida Maria do Amaral, em sua nota de “Desabafo” escreveu: “...o único recurso na área da saúde que temos é uma enfermeira que atua no postinho todos os dias úteis da semana. Sendo que a mesma foi remanejada para unidade de Tabatinga no momento mais crítico da comunidade”, comentou.

Ida pede as autoridades do Município de Juruti uma posição sobre o assunto, pois existem muitas pessoas na região que dependem de assistência naquela UBS e comenta: “Por favor olhem por nós, por quê não temos ninguém pra aferir a glicemia dos moradores da mesma! Nós aqui da comunidade pedimos por socorro! Olhem por nós por favor”, finaliza a nota.

“O que nós queremos é nossa enfermeira de volta pra cá pra nossa comunidade”, reivindicou Ida.

Leia na Íntegra a Nota de Desabafo de Ida Maria Amaral:

“Meu desabafo!

Moradora do igarapé das fazendas. Estou indignada com tal descaso com nós moradores da comunidade. Quero aqui deixar meu repudio por escrito. Nós moradores da comunidade estamos jogados à própria sorte, aqui já não tem recursos hospitalares, comércio e lazer. Mas o único recurso na área da saúde que temos é uma enfermeira que atua no postinho, todos os dias úteis da semana. Sendo que a mesma foi remanejada para unidade de tabatinga no momento mais crítico da comunidade. Quero expressar minha indignação e deixar uma pergunta. Tem algum substituto pra nós auxiliar no postinho? Sim por que aqui tem muitos cardiopatas, hipertensos, diabéticos e outros casos mais. Será que não somos moradores merecedores de atenção básica de saúde? Até onde sei não tem nenhum cidadão cancelado....a não ser nossa dignidade jogada no ralo. Quero saber até quando tanto descaso com os moradores dessa comunidade Igarapé das Fazendas! Por favor, olhem por nós, por que não temos ninguém pra aferir a glicemia dos moradores da mesma! Nós aqui da comunidade pedimos por socorro! Olhem por nós por favor. Ida Maria Amaral”

Entramos em contato com a Prefeitura do município de Juruti e até publicarmos esta matéria não recebemos resposta. O Espaço está aberto para manifestação.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.