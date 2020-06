Unidade Básica de Saúde Fluvial já está em Óbidos

O Município de Óbidos foi contemplado com uma Unidade Básica de Saúde Fluvial – UBSF pelo Governo Federal, a qual foi construída num estaleiro em Manaus e transportada por marinheiros do 8º Batalhão de Engenharia do Exercito do Amazonas, chegando a Óbidos na noite deste domingo, dia 14, onde foi recepcionada por uma comitiva da Prefeitura de Óbidos.

Após a chegada da UBSF no trapiche de Óbidos, os marinheiros foram recepcionados pelo Prefeito de Óbidos Chico Alfaia e a Secretária de Saúde Nathália Tavares, que agradeceram aos marinheiros.

A UBSF ainda não está equipada, entretanto foi contemplado no projeto da embarcação e que ainda será toda equipada em uma segunda fase.

UBSF

As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) são embarcações que comportam Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFF), providas com a ambiência, mobiliário e equipamentos necessários para atender à população ribeirinha da Amazônia Legal, financiado pelo Ministério da Saúde, no caso de Óbidos viabilizada através do convênio nº 118848180001/17-036/Óbidos. Elas buscam responder às especificidades dessa região, garantindo o cuidado às suas populações como previsto na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

