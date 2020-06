Coordenação da Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19” presta contas

A Coordenação da Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19” apresentou nesta terça-feira, dia 16, a primeira prestação de contas da Ação, sendo que foi arrecadado até o momento o valor de R$ 77.841,11 e já foram adquiridos equipamentos para leitos que abrigarão pacientes de Covid-19, internados na Santa Casa de Misericórdia (Hospital Dom Floriano), no valor de R$ 42.500,00 e está com saldo em conta correte no valor de R$ 35.341,11.

A Ação Solidária “Obidenses Contra o Covid-19” continua, cujo objetivo é arrecadar R$ 97.000,00 até o dia 09/07/2020, quando encerra a campanha. Participe!

Confira a prestação de contas a seguir.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Campanha Obidense x Covid-19 (16/06/2020)

VALORES ARRECADADOS ATÉ 15/06/2020

R$ 67.521,11(depósitos, transferências, depósitos das arrecadações via recibo)

R$ 10.320,00 ( Saldo em conta da Vaquinha Virtual até 16/06/2020 às 07:57)

TOTAL DO VALOR ARRECADADO: R$ 77.841,11

VALORES PAGOS: R$ 42.500,00

SALDO EM CONTA R$ 35.341,11

Em 16/06 às 8hs

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DO RECURSO

R$ 20.000,00 - 4 Bpaps

R$ 15.000,00 - 1 Stellar

R$ 7.500,00 - 50% do pagamento da profissional intensivista.

--------------------------

META e tempo de duração da campanha: R$ 97.000,00 - ATÉ 09/07/2020

O QUE FOI ARTICULADO E ADQUIRIDO VIA DOAÇÃO

15 cápsulas Vanessa

Doação da Samel /Am, através do Dr Manoel Amorim.

Doação pela Samel/AM de 07 máscaras respiratórias para serem usadas nos pacientes.

Aquisição de Bipaps

02 - Doado pela Samel/AM através de seu diretor presidente Luiz Alberto.

Passagem e transporte ( fisioterapeuta e material ) Manaus-Óbidos: doado pelo Junior Paiva , no Ferry Boat Óbidense.

Hospedagem da Dra. BEATRIZ , doada pelo Sr. Jr. Marinho e Sua Esposa Elciney

COMO SABER SE ESTÃO COMPRANDO RESPIRADORES ADEQUADOS?

Temos auxílio da Samel/AM, através das orientações do Dr. Manoel Santana Amorim e Elton Rico que estão na linha de frente no combate a pandemia no estado do Amazonas.

AINDA NÃO ALCANÇAMOS A META E SÓ CHEGAREMOS LÁ COM A SUA DOAÇÃO.

Depósito Banco do Brasil

Óbidense x Covid Lis

Ag 0256- 9

Conta poupança 27.340-6 Variação: 51

Através da vakinha virtual .

http://vaka.me/1113151

Doações diretas através de recibos com os coordenadores e multiplicadores da campanha.

Para mais informações: COORDENAÇÃO GERAL

- Lis Aquino (93) 99175-2494; - Prof Cárlea Baraúna(93) 99109 – 2508; - Jorjão (93) 99122 – 1815; - Prof Alegria Hamoy (93) 99178 – 1909; - Jalico Aquino (93)99158 – 8447; - Klauton (93) 99175 – 4919; - Ida Lúcia (93) 99163 – 1913; - Williams Canto (93) 99210- 8150.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.