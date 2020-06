Prefeitura de Juruti Adere ao Lockdown

Devido ao alto índice de contaminação e o elevado número de óbitos no município, a Prefeitura de Juruti, por meio do Comitê de Crise, entendeu que é necessário aderir ao Lockdown, uma medida mais severa de distanciamento social para que possa evitar o aumento do número de contaminações pelo vírus.

Sobre essa decisão, José Maria Melo- Comitê de Crise, declarou: "ao longo desses três meses estamos trabalhando no sentido de combater essa doença no município, tivemos resultados importantes, mas apesar dos esforços, ainda há um número grande de contaminação e de óbitos, e neste sentido que decidimos junto ao comitê pela implementação do Lockdown".

Joquibede Mota, Secretaria de Saúde, acrescenta: "precisamos parar até por respeito a população mais idosa, que é a mais acometida, pedimos as pessoas que sigam as recomendações da Saúde. É a proposta do Lockdown foi aceita pelo Comitê, pois é necessário, é preciso quebrar a corrente de contaminação no município".

Os serviços essenciais serão mantidos, aumentando apenas as restrições.

Ampliação dessa medida mais rigorosa começa a vigorar no domingo (21) e prossegue até dia 29 de junho, podendo ser prorrogado.

Por Aline Santana e Udirley Andrade

FONTE: Comunicação/Juruti

