Câmara de Manaus empossou o vereador Daniel Vasconcelos em solenidade virtual

O odontólogo obidense Daniel Vasconcelos (PSC) tomou posse nesta terça-feira (16) como vereador na Câmara Municipal de Manaus. Pela primeira vez, na história do parlamento, um vereador foi empossado virtualmente, o que aconteceu por conta da quarentena causada pela pandemia da Covid-19.

Daniel Vasconcelos, é o primeiro suplente da coligação, e assume o mandato, no lugar do vereador William Abreu (PTB), que deixou a Casa Legislativa para assumir a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

O parlamentar foi empossado em Sessão Solene virtual presidida pelo presidente Joelson Silva (Patriota) que deu boas vindas a Daniel. “Quero desejar todo sucesso ao vereador que chega pela segunda vez ao Parlamento, tenho certeza que fará um ótimo trabalho, como já fez na sua primeira passagem em 2018”, disse.

O presidente da Comissão de Saúde (Comsau), vereador Marcelo Serafim (PSB), deu a boas vindas em nome de todos os vereadores e afirmou que Daniel Vasconcelos vai contribuir muito com a CMM. “O Daniel é um renomado odontólogo em Manaus, íntegro e muito trabalhador, e demonstrou isso quando passou pela Câmara. Tenho a absoluta certeza que, assim como todos os nossos colegas, terá um grande mandato”, afirmou.

Daniel Vasconcelos agradeceu os desejos de boas vindas e disse que o seu trabalho não parou quando deixou a Câmara. Ele também lembrou dos inúmeros requerimentos e indicações apresentadas quando foi vereador, e de dois Projetos de Lei, sancionados pela Prefeitura de Manaus.

“Durante meu mandato em 2018, apresentei 82 requerimentos e indicações, além de 13 Projetos de Lei, sendo dois aprovados na Câmara, como o que institui a campanha de doação do leite materno e o que cria diretrizes para alimentação saudável nas escolas, e vamos continuar nesse ritmo, trabalhando como sempre em prol de nosso povo”, enfatizou Daniel Vasconcelos.

Sobre Daniel Vasconcelos

Daniel Amaral de Vasconcelos é natural de Óbidos, no Oeste do Pará. Filho de Maria do Carmo Amaral de Vasconcelos e Matias Siqueira de Vasconcelos, decidiu sair de sua cidade natal aos 14 anos para estudar. Aos 17 anos já estava em Belém onde fez um ano de Biologia e prestou prova para odontologia. Em concurso, passou como soldado da aeronáutica, devido estar fazendo faculdade ficou como Auxiliar de Saúde Bucal, sendo responsável pela limpeza, ordem, organização de 8 a 10 cadeiras odontológicas.

Ao se formar veio para Manaus, como Tenente e se tornou professor na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Daniel Vasconcelo é especialista em Saúde Coletiva, Antropologia da Saúde e Ortodontia, professor universitário, servidor estadual, municipal e membro do Sindicato de Odontologia de Manaus.

FONTE: Câmara Municipal de Manaus

