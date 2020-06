Óbidos: Semsa realiza visita técnica na Comunidade Santa Rita por conta do Covid

A Covid-19 já chegou no meio rural no município de Óbidos, por este motivo a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, destacou na manhã desta quarta-feira (17), uma equipe com médico, enfermeiro, técnicos da Vigilância Sanitária, técnicos do Setor de Endemias e técnicos do Comitê de crise da Semsa, afim de realizar um acompanhamento e monitoramento de moradores da comunidade Santa Rita, onde já há casos confirmados da Covid-19.

Além de realizar o monitoramento na comunidade, os profissionais de saúde, orientaram os moradores sobre as medidas preventivas contra a doença, para que esta, não se propague pela comunidade e nem comunidades vizinhas.

Para realizar a ação, a equipe contou com o apoio da Colônia de Pescadores Z19.

Fonte: Ascom/Óbidos

FOTOS...



