Prof. Otávio do Canto participou de banca de mestrado da Universidade de Le Mans

O Prof. Dr. Otávio do Canto, participou como júri na Banca de Defesa de Mestrado de Amélie Gouletquer, na Universidade de Le Mans, dia 22 de junho. O trabalho da discente intitulado “Agroécologie à Madagascar : Quels sont les principales contraintes à la mise en oeuvre des pratiques agricoles durables ? – Etude de cas de la région d’Itasy” foi orientado pelo Prof. Dr. François Laurent no Programa de Pós-Graduação em Gestion des Territoires et Développement. O Prof. Dr. Alexandre Queiroz Pereira (Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) também participou da banca.

O obidense Otávio do Canto é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará (PPGEDAM/NUMA/UFPA) e, no ano de 2020, desenvolve suas atividades de Pós-Doutorado na França, por meio do CAPES-COFECUB, com apoio do laboratório Governança, Risco, Meio Ambiente e Desenvolvimento (GRED), Universidade de Paul Valery, Montpellier 3, sob a supervisão do Dr. Frédéric Leone, Jean-Rafaël Gros-Desormeaux e Lise Tupiassu. O Professor coordena o Grupo de Pesquisa Sociedade-Ambiente das Amazônias – GPSA.

Destaca-se ainda que a participação do professor Otávio do Canto está vinculada ao Acordo de Cooperação Técnico-Científico firmado, em 2019, entre a Universidade Federal do Pará e a Universidade de Me Mans, França.

Fonte: UFPa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.