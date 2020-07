Policlínica Itinerante encerra em Juruti atendimentos na Calha Norte

Ação do Governo do Estado levou à região consultas, exames e medicamentos para casos leves e moderados de Covid-19

Juruti, no oeste do Pará, foi o 10° e último município atendido pela Policlínica Itinerante. A equipe de profissionais de saúde enviada à região pelo Governo do Estado realizou quase 150 atendimentos nesta quinta-feira (2). A Policlínica Itinerante priorizou casos leves e moderados de Covid-19.

Preocupado com o avanço da doença na cidade, o morador Marco Antônio Santos não perdeu a oportunidade para se consultar. "Aqui eu não estava saindo pra lugar nenhum. Eu sou do grupo de risco e estava com medo de pegar Covid-19, e aí provavelmente não teria muitas chances. Hoje vim ao barco e já descartaram a possibilidade da doença. É um alívio, sem dúvida. Agora é continuar com os cuidados", disse o morador.

Maria Silvana Silva, após ser atendida, manifestou o desejo de o barco retornar ao município o mais breve possível. "Eu vim aqui por conta dos sintomas leves, mas fui tão bem atendida que espero que o barco volte logo aqui, disponibilizando outros atendimentos de saúde. Isso é muito importante pra gente", acrescentou.

Atendimentos - A Policlínica percorreu diversos municípios da região da Calha Norte, desde o último dia 23 de junho. A ação começou em Almeirim, e seguiu para os municípios de Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Faro, Terra Santa e Juruti, realizando quase 2.700 atendimentos entre Santarém e os municípios da Calha Norte.

O secretário regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto, ressaltou a importância para a saúde pública desse tipo de atendimento. "Nesse momento, a Policlínica tinha como finalidade ser uma importante ferramenta de combate à pandemia, levando tratamento a pacientes com sintomas iniciais da Covid-19, evitando que a doença agrave e que haja necessidade de internação do paciente. É o problema sendo atacado logo na origem. Com isso, conseguimos conter o avanço da doença. Essa é uma estratégia do governador Helder Barbalho, e em todos os municípios pudemos constatar que foi de fundamental importância", destacou o secretário regional.

FONTE: Agência Pará

