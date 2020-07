Mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida abre processo seletivo

O Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou o edital do processo seletivo especial para ingresso na turma de mestrado de 2020. As inscrições ocorrem de 8 a 21 de julho de forma exclusivamente on-line pela página do Programa.

O programa tem área de concentração interdisciplinar com duas linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico; e Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade. São ofertadas 25 vagas, sendo três destinadas à cota de servidores e cinco para candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Devido à pandemia da Covid-19, o processo seletivo será feito de forma remota e com simplificação das fases avaliativas. A seleção terá apenas três fases: avaliação do projeto de pesquisa, análise do currículo Lattes e entrevista.

Confira o edital nº 001/2020 e mais informações na página do PPGSAQ.

FONTE: Comunicação/Ufopa

