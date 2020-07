ÓBIDOS - COVID-19: Boletim aponta 34 novos casos confirmados, confira o Gráfico (16/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quinta-feira, dia 16 às 19h, destaca que já existem 728 pessoas com coronavírus em Óbidos, sendo que 380 pessoas já estão recuperadas. Já ocorreram 22 óbitos.

Destaca também que existem 705 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames. Na Zona Rural existem 50 casos confirmados de Covid-19, com 05 óbitos.

Preparamos o Gráfico seguinte, baseados nos Boletins divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, referente aos casos confirmado diariamente no Município de Óbidos e como podem notar, os casos estão com tendência de aumentando.

Este outro Gráfico é referente aos casos por Bairros. Verifique o Bairro da Cidade Nova é o que apresenta o maior número de casos, com tendência de crescimento.

Veja o Boletim do dia 16/07/20.

ÓBIDOS - COVID-19: Boletim aponta 694 casos confirmados, com 20 óbitos (15/07).

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quarta-feira, dia 15 às 19h, destaca que já existem 694 pessoas com coronavírus em Óbidos, sendo que 363 pessoas já estão recuperadas. Já ocorreram 20 óbitos.

Destaca também que existem 688 casos suspeitos, os quais estão aguardando resultados de exames.

No Boletim consta que na Zona Rural existem 47 casos confirmados, sendo que o Bairro da Cidade Nova aparece com mais casos entre os Bairros de Óbidos, 181, e em segundo lugar, Santa Terezinha, com 128 casos.

Veja o Boletim por Bairro.

