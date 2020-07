Polícia Militar intensifica combate ao tráfico de drogas no Baixo Amazonas

O Comando de Policiamento Regional I (CPR I), da Polícia Militar, sediado em Santarém, no Baixo Amazonas, intensificou as ações de combate ao tráfico de drogas na região. Somente no primeiro semestre deste ano, os militares que atuam na unidade apreenderam 47,5 quilos de entorpecentes. As três maiores apreensões foram nos municípios de Óbidos (25,8 quilos), Santarém (18,5) e Monte Alegre (1,7).

Além do 18° Batalhão, em Monte Alegre, e do 3° e 35° Batalhões, em Santarém, cinco Companhias Independentes também integram a unidade, que ainda conta com o suporte de equipes da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (2ª CIME) e 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAmb).

"Mesmo em meio à pandemia Covid-19, a Polícia Militar intensificou as ações ostensivas e se manteve na linha frente para servir e proteger a sociedade paraense", disse o comandante da unidade, coronel Aldemar Maués. O Comando de Policiamento Regional I é responsável pelo policiamento nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Prainha, Oriximiná, Faro, Terra Santa, Óbidos, Curuá, Alenquer, Juriti e Almerim.

FONTE: Agência Pará

