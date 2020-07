Fazenda da Esperança se adaptou e continua acolhendo novos membros

Em Óbidos, desde 2012 temos a presença da Fazenda da Esperança para o atendimento masculino, que por escolha própria desejam se recuperar do uso das drogas e/ou álcool, deixar as ruas ou ficar livre de todo tipo de violência. A unidade é conhecida com o nome de Fazenda Santa Clara e fica instalada no Ramal do Capim Cheiroso, na estrada do Flexal.

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que atua desde 1983 no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios, principalmente do álcool e da droga. Seu método de acolhimento contempla três aspectos determinantes: o Trabalho como processo pedagógico, a Convivência em família, e a Espiritualidade para encontrar o sentido da vida.

Por causa da pandemia, a Fazenda da Esperança de Óbidos, que está sob os cuidados do Padre Lazaro e as orientações de Dom Bernardo, também se adaptou para continuar acolhendo os novos membros. Para isso foi inaugurada esta semana a casa de triagem no sítio da Diocese, conhecido por "Refúgio de Dom Martinho". O intuito é que todos os recém-chegados passem um determinado tempo nesta nova casa, até que se adaptem ao processo da fazenda e também tenham certeza que não foram contaminados com o novo coronavírus. Esta semana chegaram cinco novos moradores, que passarão por este processo.

