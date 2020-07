FCP abre inscrições para prêmio Rede Virtual de Arte e Cultura 2020

O Governo do Estado, por meio da Diretoria de Artes da Fundação Cultural do Pará, abre inscrições para o Edital de Seleção Pública Prêmio Rede Virtual de Arte e Cultura 2020. Publicado hoje no Diário Oficial do Estado, o instrumento contemplará até 80 propostas artísticas e culturais inéditas - ou que já tenham sido produzidas, mas não publicizadas - concebidas em formato digital, para apresentação em plataformas virtuais e redes sociais como Youtube, Vimeo, Facebook, Instagram e/ou outros meios similares, gratuitos e de amplo acesso ao público. As inscrições podem ser feitas de 15 de julho até às 23h59 de 28 de agosto de 2020, por meio do link bit.ly/premioredevirtual2020fcp.

O edital tem como objetivo fomentar a produção artística e cultural paraense - sobretudo como uma alternativa diante da atual situação de pandemia, que está impactando diretamente a cadeia produtiva das artes no Estado. O formato escolhido - produção digital com difusão em plataformas virtuais - visa a priorizar a segurança para quem for executar as propostas aprovadas, já que é incerto quando terminará o período de disseminação do vírus. Assim, evita-se o risco de inviabilizar a apresentação presencial dos resultados no prazo estabelecido no edital.

Os eixos artísticos e culturais que norteiam a seleção são os de Criação, Difusão, Formação e Memória; e os conteúdos devem trazer experiências em Artes Literárias, Música, Teatro, Circo, Dança, Artes Visuais, Audiovisual, Moda, Design, Museologia, Expressões Culturais Populares e/ou Cultura Alimentar. Nesse contexto, o edital soma-se às demais iniciativas do Governo do Estado, por meio da FCP, dirigidas ao incentivo à arte e à cultura no Pará.

Podem se inscrever pessoas físicas, coletivos com CNPJ e microempreendedores individuais (MEIs) - entre artistas, artesãos, curadores, fotógrafos, museólogos, historiadores, antropólogos, cientistas sociais, mestres da cultura popular, integrantes de comunidades e povos tradicionais, designers, produtores culturais e outros profissionais que atuem nestas áreas, residentes no Estado do Pará.

Os prêmios serão de R$ 5 mil brutos, com previsão de 40% destinados aos candidatos residentes nos municípios da Região de Integração do Guajará e os outros 60% aos candidatos residentes nas demais Regiões de Integração.

Ao fim de todas as etapas do processo de seleção, as produções artísticas premiadas serão publicadas primeiramente nas plataformas virtuais da Fundação Cultural do Pará, durante o período de 03 a 30/11/2020, em uma Mostra on-line organizada pela Diretoria de Artes.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas aqui.

A ÍNTEGRA DO EDITAL PODE SER CONFERIDA AQUI.

FONTE: FCP/PA

