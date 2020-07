SANT’ANA 2020:  Nesta noite a procissão saiu da Agência do Banco do Estado do Pará

Nesta sexta-feira, dia 24, a procissão da Festividade de Senhora Sant´Ana teve inicio na Agência do Banco do Estado do Pará, cujo tema foi: “O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho.”

Neste dia, a Procissão (carreata) iniciou Agência do Banco do Estado do Pará, Bairro do Centro, percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, que foi transmitidaa ao vivo pelas redes sociais e teve como celebrante o Padre Manoel. A seguir o vídeo da missa.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 09h30 aconteceu a Live do Leilão, com os seguintes prêmios: Bolo, Tambaqui, Mel, Rede do Flamengo, Pernil de porco, Terço de Sant´Ana e outros prêmios. Depois aconteceu a apresentação da Noite Católica, com muita música religiosa.

O responsável pela Liturgia desta noite foi a Comunidade Santa Maria e Comunidades da Costa Fronteira, sendo que os Noitários e Convidados foram: Comunitários e Grupos da Comunidade Santa Maria, Comunidades da Costa Fronteira, Câmara Municipal de Óbidos, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Estado do Pará, Casas Lotéricas, Loja Maçônica Força e Harmonia

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

