Em Óbidos, Catedral de Sant´Ana começa a receber fiéis nas celebrações

As igrejas católicas de Óbidos, que integram a Diocese de Óbidos, começaram a retomar as celebrações públicas a partir deste fim de semana. Com todos os protocolos de segurança determinados pelos decretos municipais, começaram a receber com limite os fiéis, durante as celebrações, obedecendo ao distanciamento social.

Registramos algumas fotos que mostram o fiéis participando da missa da manhã deste domingo, dia 02 de agosto de 2020, realizada na Catedral de Sant´Ana. Durante as celebrações, os participantes deverão guardar distância mínima de dois metros uns dos outros, utilizar máscaras e higienizar as mãos (com álcool gel), antes de acessarem a Catedral.

O aviso paroquiano diz o seguinte sobre as missas com público: “Sabemos que nossos paroquianos estão sentindo falta da Celebração Eucarística e logo toda essa pandemia ira passar e iremos retornar a nossa vida de oração. Queremos seguir as normas Município e diante desse momento a Missa na Catedral terá participação de 30 paroquianos na missa das 7h e das 19h chegando com 30 minutos de antecedência para ser higienizados. Caso queira participar da Eucaristia, deixe seu nome na secretaria paroquial que estará aberta das 8h ao 12h de segunda a sexta”.

Os locais de acentos foram marcados e a Catedral receberá uma quantidade limitada de fiéis, conforme o comunicado, cerca de 30 pessoas. As missas continuarão sendo transmitidas pelas redes sociais.

