Profissionais da Cultura de Óbidos já podem se cadastrar para o auxílio da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos iniciou o cadastramento para profissionais da área da cultura que desejarem receber o auxílio emergencial proveniente da Lei Aldir Blanc.

O benefício será concedido por meio da Lei Aldir Blanc, Projeto Nº 1075/2020, que irá beneficiar trabalhadores da cultura que se encontram impossibilitados de exercerem suas atividades, como músicos, atores, profissionais da dança, artesãos entre outros.

Quem pode receber o auxílio emergencial?

Artistas, agentes culturais, técnicos (as), fazedor (as) de cultura e demais profissionais da cadeia produtiva cultural, espaços, movimentos, grupos de arte e cultura, pontos culturais, coletivos, etc. E demais áreas/ segmentos da cultura residentes/situados no município de Óbidos-PA, e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica em razão da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19)

Quem não pode receber?

Não poderão receber o auxílio aqueles que têm emprego formal ativo ou que são titulares do benefício previdenciário. Também não podem receber os beneficiários do seguro-desemprego e para quem já recebe o auxílio emergencial pago a trabalhadores informais.

Para se cadastrar acesse o link a baixo e preencha as informações solicitadas, caso não tenha acesso à internet, procure a secretaria de Cultura.

CLIQUE AQUI PARA PREENCHER SEU CADASTRO

FONTE: Ascom/Óbidos

