Em Oriximiná, Círio de Santo Antônio foi realizado em uma carreata

O tradicional Círio de Santo Antônio da cidade de Oriximiná, no oeste do Pará, todo ano era realizado em uma romaria fluvial, transformado em um belo espetáculo pelas águas do Rio Trombetas. Este ano, diferente dos anos anteriores por conta da pandemia, foi realizado neste domingo, 02, em forma de carreata pelas ruas da cidade.

A programação deste domingo (2) iniciou logo cedo com a alvorada, também realizada em forma de carreata. Por volta das 18h, foi realizado o Círio (carreata), que inicio na comunidade de Bom Jesus, de onde saiu a imagem de Santo Antônio, transportada em um caminhão que foi todo ornamentado especialmente para o Círio. A carreata percorreu por vários Bairros, seguindo por centenas de veículos, até chegar na igreja de Santo Antônio.

Na Igreja de Santp Antônio, a missa do Círio foi celebrada por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, auxiliado por padres da comunidade, com a transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A programação da Festividade de São Antônio irá até o dia 16 de agosto, com uma programação cultural e religiosa bastante diversificada, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais.

