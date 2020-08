NOTA DE PESAR: Cristiano da Silva Santana

Os Senhores Pedro Eluzio, Gabriel Freitas, Mauro Vieira e Jorge Luiz, juntamente com os demais integrantes do PROJETO SOCIAL AMIGOS DO BEM, lamentam profundamente o brusco falecimento do adolescente CRISTIANO DA SILVA SANTANA, ocorrido no último domingo dia 03 de agosto de 2020, vítima de afogamento. CRISTIANO era aluno do referido Projeto.

Externamos nossos pêsames aos seus familiares e amigos.

Projeto Social Amigos do Bem

A Equipe do Site www.obidos.net.br se solidariza com os familiares de Cristiano neste momento de dor. Que Deus conforte seus corações!

