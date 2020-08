Novas rotas da Azul Linhas Aéreas no oeste do Pará inclui Óbidos

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras em Codeshare com a TWOFLEX Aviação Inteligente iniciou seus vôos em Óbidos com Partidas de Santarém-PA e fazendo Escalas em Monte Alegre-PA e Alenquer-PA.

Outras cidades no oeste do Pará também foram contempladas com as novas rotas, com partidas de Santarém e fazendo escalas em Itaituba, Monte Alegre-PA, Alenquer-PA, Óbidos-PA, Oriximiná-PA, Porto Trombetas-PA, Juruti-PA e na volta com vôos diretos para Santarém-PA.

Os Vôos para Óbidos serão realizados nas Segundas, Quartas e Sextas Feiras e onde serão operados pelas Modernas Aeronaves Cessna Grand Caravan 208 que tem capacidade para 09 Passageiros.

FONTE: TMA Parintins

Pesquisa feita no site da Azul em 10/08/20



