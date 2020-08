Primeira edição do "Pint of Science Santarém" ocorrerá em setembro no formato live

Nos dias 8 e 10 de setembro de 2020, Santarém terá a primeira edição do maior festival de ciência do mundo. Serão três participações que irão motivar o diálogo sobre biodiversidade, teoria evolutiva e divulgação científica. A programação do Pint Science Santarém é organizada por docentes, técnicos e discentes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), tendo como coordenador local o professor João Paulo de Cortes.

Por causa da pandemia do novo coronavírus e os protocolos de biosegurança, os dois dias de programação irão ocorrer no formato live, no canal do Pint of Science Brasil no YouTube. Estão confirmadas as participações de Rato Fraga e Vini, a dupla da série Em busca de Cobras, do canal de TV NatGeo, e também e Samuel Gomides, professor e pesquisador da Ufopa e escritor do site Eureka Brasil.

Até o momento, de acordo com o professor João Paulo de Cortes, Santarém é uma das 74 cidades com ações do Pint of Science em todo o país. "Apesar da pandemia, que nos impossibilitou de realizarmos o festival no bar, não desistimos e decidimos fazer este brinde pela ciência de forma on-line", disse o coordenador local.

Programação

Dia 8 de setembro

19h – Temática: "Popularizando a ciência e a biodiversidade na TV", com a dupla Rato Fraga e Vini. Link para a live: https://youtu.be/7yTjsFmjlvw

Dia 10 de setembro

19h – Temática: "Quais as semelhanças entre memes e genes? A evolução pode responder pra você!", com Samuel Gomides. Link para a live: https://youtu.be/rT6_dkFsDxg

Histórico

O festival é realizado ao longo de três dias consecutivos no mês de maio e chegou ao Brasil como um projeto piloto na cidade de São Carlos, em 2015. Logo, o evento conquistou as pessoas pela forma descontraída com a qual explica a dinâmica das pesquisas.

Em 2016, foram sete municípios; em 2017, o festival esteve em 22 cidades, e em 2018 foram 56 participantes! No ano de 2019, 85 cidades receberam o festival. Em 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o festival foi adiado para o mês de setembro, e 74 cidades brasileiras e organizadores que já estavam inscritos irão realizar lives de ciência na plataforma YouTube.

O festival Pint of Science nasceu na Inglaterra em 2012 pela iniciativa de dois pesquisadores do Imperial College que realizavam encontros em seus laboratórios sobre doenças neurodegenerativas. Logo o festival conquistou os cinco continentes. Os pesquisadores Michael Motskin e Pavreen Paul recebiam pacientes e pessoas interessadas em suas pesquisas, e com o sucesso dos encontros se perguntaram como seria possível levar o cientista até as pessoas. Assim começava o Pint of Science, o maior festival de divulgação científica do mundo.

Serviço: A primeira edição do Pint of Science Santarém ocorrerá nos dias 8 e 10 de setembro, às 19h, no canal do Pint of Science Brasil no YouTube.

Fonte: Comunicação/Ufopa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.