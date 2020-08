Bases Fluviais Integradas de Fiscalização deverão ser instaladas em Óbidos e Breves

A Base Candiru deverá ficar localizada na frente do município de Óbidos, no rio Amazonas.

O Governo do Estado anunciou nesta segunda-feira, dia 31, o projeto executivo das bases fluviais integradas que serão instaladas nos municípios de Breves e Óbidos, as quais têm como objetivo de ampliar a fiscalização dos órgãos públicos na malha fluvial do Pará. O detalhamento da ação foi realizado pelo Governador Elder Barbalho e auxiliares no Palácio dos Despachos, em Belém.

Conforme matéria publicada na Agência Pará, os projetos serão licitados no próximo mês de setembro, com início das operações previsto para o primeiro quadrimestre de 2021.

De acordo com estudos da segurança pública, os locais em que as bases serão instaladas são estratégicos pela localização, além de corredores históricos para transporte de drogas, contrabando, pirataria e crimes ambientais.

Bases Integradas Fluviais

Base Candiru

Deverá ficar localizada na frente do município de Óbidos, no rio Amazonas, distante 792 milhas náuticas (1.467 km) da cidade de Belém, controlando o fluxo oriundo do estado do Amazonas.

Base Antônio Lemos

Deverá ficar localizada na margem direita do rio Tajapuru a montante da sede do município de Breves, controlando grande parte do fluxo oriundo dos estados do Pará, Amapá e Amazonas, distante 170 milhas náuticas (314 km) da cidade de Belém. O espaço vai contar com área de apoio em terra, que terá estrutura de trapiche metálico modular, poço artesiano, canil e heliponto.

Estrutura Padrão

Com investimento de R$ 5,5 milhões, o padrão da base flutuante prevê quatro níveis, sendo eles compostos por porão, dois convés e tijupá. O porão vai abrigar dois geradores para alimentação de energia, sistema de tratamento de esgoto sanitário, tanques de óleo diesel e espaço para armazenamento de carga. Já o convés principal conta com recepção, sala de atendimento, banheiros, cela temporária masculina e feminina, seis salas de escritório com capacidade para 23 pessoas e sala para reunião.

No convés superior, ficará a copa, refeitório, espaço de convivência, banheiros e dormitórios para 25 pessoas. Na tijupá, irão ficar os painéis fotovoltáicos, aparelhos flutuantes, condensadores, caixa d'água e mirante inferior e superior. Cada estrutura será adaptada para realidade do local que será instalada, podendo contar com uma infraestrutura terrestre de apoio.

Grupo de Trabalho de Estudos e Segurança das Hidrovias Paraenses

Para definir tecnicamente a implementação das Bases Integradas Fluviais, o governo do Estado publicou, no último mês de fevereiro, um decreto específico sobre o tema que define a firmação do Grupo de Trabalho de Estudos e Segurança das Hidrovias Paraenses. Com reuniões mensais, participam do grupo representantes dos órgãos de segurança, fiscalização e controle da esfera Estadual, Federal e Municipal, além de estudiosos, técnicos hidrográficos, sindicatos de empresas e comércio.

Fonte: Agência Pará

