Comunidades quilombolas recebem nova remessa de cestas básicas

Iniciativa faz parte das ações da MRN no enfrentamento à covid-19. De março até agosto, já foram entregues 8.727 cestas a 27 comunidades

Esta semana, a Mineração Rio do Norte (MRN) iniciou nova distribuição de cestas básicas às comunidades quilombolas de Oriximiná. Estão sendo beneficiadas 2.300 famílias de 27 comunidades. De março até agosto, já foram distribuídas 8.727 cestas.

A empresa também doará 300 cestas para a Associação das Comunidades da Gleba Trombetas e Gleba Sapucuá (ACOMTAGS), que será responsável por distribuir o material dentro de seu território composto por mais de 30 comunidades, e 300 cestas para a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (ARQMO), que fará a distribuição na região quilombola dos rios Cuminã e Erepecurú.

A distribuição de cestas faz parte das ações de enfrentamento à covid-19 adotadas pela empresa, desde o início da pandemia em março. A iniciativa está alinhada aos objetivos do Grupo “Pela Vida no Trombetas”, do qual a MRN participa ativamente, buscando a proteção das famílias nos territórios quilombolas, ribeirinhos e indígenas neste período. “Para nós é de suma importância dar continuidade a essa ação que contribui para a segurança alimentar das comunidades e também incentiva o isolamento social determinado por decreto municipal. Acreditamos que dessa forma as famílias estão sendo cuidadas e protegidas”, ressalta Jeferson Santos, gerente de Relações Comunitárias da MRN.

Para Clóvis Almeida, morador da comunidade quilombola do Moura e coordenador financeiro da Associação das Comunidades Remanescentes do Quilombo do Alto Trombetas 2 (ACRQAT), o benefício tem sido importante para garantir o bem-estar das famílias. A associação recebeu 351 cestas para distribuir nas oito comunidades que fazem parte do território. “Uma ação como essa é importante para manter as famílias em casa. Agradecemos a MRN que vem dando todo o apoio, inclusive no abastecimento de combustível do barco e da lancha que fazem o transporte das cestas, além de custear a alimentação das equipes que trabalham nessa distribuição. Continuamos fazendo a nossa parte que é reforçar junto à comunidade para que só saia do quilombo em casos de extrema urgência e obedeça ao decreto que está em vigor para que possamos juntos vencer essa pandemia”, comenta.

Líder da Associação dos Moradores do Lago do Ajudante (Asmolaje), Antônio Eunápio também comemora a chegada de 138 cestas para as famílias de sua comunidade. “É visível a preocupação da MRN com a qualidade de vida das pessoas nas comunidades. E essa doação é uma grande ajuda para nós. Além disso, a empresa está nos apoiando com visita periódica de um médico, que nos dá toda orientação de como se proteger do vírus. Graças a Deus, hoje o Lago do Ajudante não tem nenhum caso de covid-19”, declara.

Suporte médico para Faro

Com o intuito de apoiar o município de Faro na prevenção e combate à covi-19, a Mineração Rio do Norte realizou importantes doações à cidade, com a distribuição de 400 kits de testes rápidos, cinco cilindros com oxigênio, e dois respiradores.

A empresa também está contribuindo com o fortalecimento da rede hospitalar da cidade, cedendo uma equipe médica da SAFEMED do Hospital de Porto Trombetas, composta por um médico, dois enfermeiros e dois técnicos enfermagem.

Em paralelo a essas ações, a MRN Está reforçando o estoque de medicamentos do município, com a doação de kits recomendados pelo protocolo do Ministério da Saúde no tratamento contra a covid-19. Foram doados ao município 300 kits de azitromicina, ivermectina, dipirona, prednisona e diversos outros medicamentos. “Esta ajuda foi essencial para atender a grande demanda que o município vem tendo. Ter o suporte médico foi vital para montarmos um centro de atendimento à covid-19 no município. Agora estamos mais tranquilos para atender à população”, relata Victor Almeida, Secretário de Saúde de Faro.

